Bengü, Selim Selimoğlu ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı!

Moda, tasarım ve lüks yaşamı buluşturan özgün konseptiyle dikkat çeken FashionTV Luxe Resort, yaz konserlerinde Türk pop müziğinin gözde isimlerini sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Söylediği şarkılarla kalplere dokunan şarkıcı Bengü, 11 Temmuz akşamı FashionTV Luxe Resort’te sevenleriyle buluştu. Etkileyici sahne şovuyla gözleri üzerine toplayan Bengü, güçlü sesi ve zengin repertuarıyla müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki duruşuyla dinleyenleri büyüleyen Bengü, FashionTV Luxe Resort’un seçkin atmosferinde müziğin ve lüksün iç içe geçtiği özel bir geceye imza attı. Başarılı sanatçı Bengü hem özel hayatı hem de gündemdeki gelişmelere dair samimi açıklamalarda bulundu.



EVLİLİKLER SÜRDÜRÜLEMEYEBİLİR

Yakın zamanda boşanan Selim Selimoğlu'ndan Bengü, özel hayatına dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Çok severek evlendik ve çok severek iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil.” Aldatılma iddialarını ise kesin bir dille yalanlayan Bengü, “Asla öyle bir şey yok. Ayrılırken sesimizi bile yükseltmedik. Evlilik yürümeyebilir ama şu an iki dünya güzeli evladımız var onların ömür boyu anne ve babası olarak kalacağız. Eski eşimde sağ olsun elinden geleni yapıyor. Hiçbir sorunumuz yok iki tarafta mutlu. İstemezdik tabi bitmesini ama böylesi güzel oldu” dedi.



AHTAPOT HANIMLAR ADAMLARI SARIP SARMALIYORLAR

Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı “saman altından su yürütenler” paylaşımıyla da dikkat çekti. Çok sevdiği bir diziden esinlenerek yaptığı bu paylaşımın kişisel bir gönderme olmadığını özellikle vurgulayarak açıklık getirdi: “Müthiş bir kızılcık şerbeti fanıyım. Bir kadının evli bir erkeğe yaklaşımı dikkatimi çekti. Ben böyle bir durum yaşamadım, paylaşımım da bir gönderme değildi. Ama bazı kadınlar var ki… bu ‘ahtapot hanımlar’ bir anda çok arkadaşça görünüp ‘Ben senin kankanım’ diyerek adamları sarıp sarmalıyorlar ona bir göndermeydi. Yoksa ben yaşamadım."

Bahsettiği Ahtapot hanımlar tabirindeki kankası olmadığını dile getiren Bengü, "Ama zamanında belki tam anlayamadığım ahtapot hanımları yanımda tutmuş olabilirim" de. Ahtapot hanımlardan hiç muhattap olmadan kurtulduğunu söyleyen şarkıcı, "Beni anlayacaktır kadınlar bunlar gerçekten var. Sen benim eşimle nasıl kanka olabiliyorsun?" Evli Bir Adamın Kankası Olamaz"

Evli bir erkekle bir kadının arkadaş olamayacağını savunan Bengü, bu konuda oldukça net konuştu: "Benim kocamla hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimin de kankası yoktu. Evli adamın kankası olamaz."



YENİ ŞARKI KARMA 18 TEMMUZ’DA YAYINDA!

Son olarak ‘Kervan’ şarkısıyla dikkat çeken Bengü, 18 Temmuz’da çıkacak yeni teklisi Karma ile yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Düzenlemesi Zeki Güner ve Mustafa Ceceli’ye ait olan şarkının hikayesini şu sözlerle anlattı: "Benim için Karma, bana bir kötülük yapıldığında Allah’a havale etmem demek. Geçmişe baktığımda, kin tutmak yerine tamamen Yüce Allah’a sığınır ve geri çekilirim. Bunu yapıp izlediğinizde, size yapılanın aynısı belki de daha fazlası bir iki yıl içinde karşı tarafa geri dönüyor. Yüce Allah da, evren de, karma da her şeyi hallediyor"

KEŞKEM YOK

Hayatına dair pişmanlık duymadığını belirten sanatçı, “Allah bana yaptığım her şeyi gönülden yapmayı nasip etti. Mesleğimde, anneliğimde, eşliğimde… Bu yüzden ‘keşkem’ yok,” dedi. Bengü, “Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Şu an bu konuları konuşmak için çok erken. Aklımda böyle bir düşünce yok. Şu an sadece çocuklarım için yaşıyor ve onlara odaklanıyorum.”

