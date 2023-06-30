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Bengü, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu

Bengü, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Bengü, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu

Bengü, bayramın ikinci gününde Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bengü, "Kıbrıs'tan herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi. Bayramın ilk günü aile büyükleriyle bayramlaştığını belirten Bengü, "Şimdi eşimle beraber buraya geldik. Sonrasında da çocukları alıp hep birlikte tatil yapacağız." dedi.

 Bengü, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu

"4 KİŞİ MUTLUYUZ!"

 "Aileniz daha da büyüyecek mi, 3. çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna güzel sanatçı, "Hayır, Allah isteyenlere versin. Bir kız bir erkek çocukla birlikte 4 kişilik iyi bir aile olduk. Bu şekilde çok mutluyuz. Bu şekilde hem işime hem de çocuklara rahatlıkla yetişebiliyorum." diyerek cevap verdi.

 Bengü, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu

"MADONNA'YA ÇOK ÜZÜLDÜM!"

 Madonna bir enfeksiyon hastalığına yakalandığı ve entübe edildiği kendisine hatırlatılan Bengü, "Sosyal medyada gördüm ve çok üzüldüm. Madonna gibi isimler çok değerli. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Hepimizin hayranı olduğu, çocukken idol olarak gördüğümüz gerçek bir dünya starı." dedi.

 Bengü, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu

"KIYAFETİM 25 KİLOGRAM!"

 A46 Tuvanam imzalı taşlarla bezeli elbisesiyle çok şık görünen Bengü, "Bugün hazırlanmak biraz uzun sürdü. Çünkü elbisem çok ağır yaklaşık 25 kilo. Ben zayıflıyorum ama kıyafetlerim ağırlaşıyor." dedi.

 Bengü, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu

"AFRA VE MERT GİBİ OLAMAYIZ!"

 "Kıbrıs'ta denize girdiniz mi?" sorusuna Bengü, "Yarın gireceğim. Çocuklar İstanbul'da. Eşimle uzun süredir ilk kez baş başa tatil yapmış olacağız. Madem siz de buradasınız, sizi görmemiş gibi yapıp denizde romantik bir poz veririz. Afra ile Mert'in videosunu gördüm, çok tatlılar. Biz artık iki çocuklu bir aileyiz, onlar gibi olamayız." dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bengü, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bengü, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu

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