Bengü Ünye'de sahne aldı

Bengü, geçtiğimiz akşam Ünye'de bir festivalde sahne aldı.



Başarılı sanatçı kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye, "Ben Karadeniz geliniyim. Karadeniz benim de memleketim sayılır" dedi.

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