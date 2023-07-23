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Bengü Ünye'de sahne aldı

Ünlü şarkıcı Bengü, Ünye'de sahne aldı. İşte haberin detayları...  

Bengü Ünye'de sahne aldı

Bengü, geçtiğimiz akşam Ünye'de bir festivalde sahne aldı.

Bengü Ünye'de sahne aldı
Başarılı sanatçı kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye, "Ben Karadeniz geliniyim. Karadeniz benim de memleketim sayılır" dedi.

Bengü Ünye'de sahne aldı

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