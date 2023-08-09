Bengü'den yeni şarkı heyecanı

Bengü, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden ünlü sanatçı, “bu hafta yeni şarkım çıkıyor, çok heyecanlıyım yaz şarkısı olacak. Bugünde arkadaşıma hediye bakmaya geldim. Her şey yolunda" direyerek alışverişe kaldığı yerden devam etti. Bengü'nün siyahlar için şık tarzı ve makyajsız doğal halide dikkatlerden kaçmadı.

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