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Bengü'den yeni şarkı heyecanı

Bengü'den yeni şarkı heyecanı... İşte haberin detayları...

Bengü'den yeni şarkı heyecanı

Bengü, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.

Bengü'den yeni şarkı heyecanı

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden ünlü sanatçı, “bu hafta yeni şarkım çıkıyor, çok heyecanlıyım yaz şarkısı olacak. Bugünde arkadaşıma hediye bakmaya geldim. Her şey yolunda" direyerek alışverişe kaldığı yerden devam etti. Bengü'nün siyahlar için şık tarzı ve makyajsız doğal halide dikkatlerden kaçmadı.

Bengü'den yeni şarkı heyecanı

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