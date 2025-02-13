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Belgin Şimşek'ten sosyal medya zorbalığına karşı hukuki mücadele!

Belgin Şimşek'ten sosyal medya zorbalığına karşı hukuki mücadele! İşte detaylar...

Belgin Şimşek'ten sosyal medya zorbalığına karşı hukuki mücadele!

Kuruluş Osman dizisinin Gonca Hatun’u Belgin Şimşek, Nişantaşı City’s’te elinde dergilerle görüntülendi. Kendi röportajlarını takip ettiğini belirten başarılı oyuncu, özel hayatı ve sosyal medya zorbalığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 Belgin Şimşek'ten sosyal medya zorbalığına karşı hukuki mücadele!

14 ŞUBAT'A SERT ÇIKIŞ!
Dizide Alaeddin Bey karakterine hayat veren sevgilisi Faruk Aran ile ciddi bir ilişki yaşadığını itiraf eden Şimşek, Sevgililer Günü’ne özel bir anlam yüklemediğini söyledi: "Benim için bir anlamı yok, sıradan bir gün. Hediyemi aldım ama bunu biz bir güne indirmiyoruz."

 Belgin Şimşek'ten sosyal medya zorbalığına karşı hukuki mücadele!

EVLİLİK SORULARINA NET YANIT!
İlişkilerinin güzel gittiğini belirten oyuncu, evlilikle ilgili sorulara ise temkinli yaklaştı: "Daha çok yeni, ileride konuşuruz. Kısmet tabii ki."

 Belgin Şimşek'ten sosyal medya zorbalığına karşı hukuki mücadele!

ZORBAYI MAHKEMEYE VERDİ!
Sosyal medyada hakaret ve tehdit içerikli mesajların ardından verdiği mücadeleyle dikkat çeken Şimşek, yasal süreci başlattığını duyurdu: "Başta yaşı küçük sanıp ses çıkarmadım ama sınırlar aşıldı. Üstelik kişisel bilgilerime ulaşıldığını fark ettim. Bu tür insanların sadece bana değil, pek çok kişiye tehdit oluşturduğunu gördüm. 13 yaşında da olabilir, 50 yaşında da… Ama zorbalıkla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bunun önüne geçmek için harekete geçmek gerekiyor."

Belgin Şimşek'ten sosyal medya zorbalığına karşı hukuki mücadele!
FARUK ARAN'DAN TAM DESTEK!
Şimşek, bu süreçte sevgilisi Faruk Aran’ın da en büyük destekçilerinden biri olduğunu söyledi. Oyuncu, kendisine sevgi mesajları gönderen takipçilerine de teşekkür etti: "Çok tatlılar. Sağduyulu insanlara her zaman minnettarım."

Belgin Şimşek'ten sosyal medya zorbalığına karşı hukuki mücadele!
GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLADI!
Doğal bakım yöntemlerinden vazgeçmeyen oyuncu, "Evde yaptığım kil maskeleri ve gül suyu ile cildime özen gösteriyorum" diyerek güzellik rutinini de paylaştı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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