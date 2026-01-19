  • Video Galeri Foto Galeri
Belçika futbolunun zirvesi renkli geçti

Gouden Schoen (Belçika Altın Ayakkabısı), yıldızlar geçidine sahne oldu. 1954’ten bu yana Belçika futbolunda sezonun en iyi futbolcusuna verilen ödül töreninde futbolcuların yanı sıra siyaset, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

(Abdurrahman Tanrıkulu - Jean Maria Dedecker - Sinan Karşıyaka)

Organizasyonda Belçikalı Türk iş insanı Horeca Depot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu da yer aldı.

(Abdurrahman Tanrıkulu - Marc Coucke - Sinan Karşıyaka)

Tanrıkulu, gecede dostlarıyla zaman geçirirken arkadaşı futbolcu Radja Nainggolan ile çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

(Abdurrahman Tanrıkulu - Nathan de Cat - Sinan Karşıyaka)

Etkinlikte Türkiye’ye yapacağı yatırımlarından da bahseden iş insanı, siyasilerle bir araya geldi.

(Abdurrahman Tanrıkulu - Radja Nainggolan)

Renkli geçen etkinlikte 2025 Gouden Schoen kazananı Milan forması giyen Ardon Jashari oldu. Kadınlar kategorisinde ise Tessa Wullaert, kariyerindeki 6. Gouden Schoen ödülünü kazandı. Geceye Belçika futbolunun yıldızı Kevin De Bruyne de renk kattı.

