 Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi?

Begüm Kütük, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Kütük, "Malum yaz yaklaşıyor. Haftanın 3 günü spor yapıyor, düzenli besleniyorum" dedi.



Yaz aylarını dinlenerek geçirmeyi planladığını belirten Begüm Kütük, yazlık yerlerdeki pahalılığın hatırlatılması üzerine, "Bir lahmacun ne kadar oldu. Ben 500-600 TL bir lahmacun yemeyi tercih etmem o yüzden o fiyatı ödeyenler düşünsün" dedi.

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