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Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi?

Ünlü oyuncu Begüm Kütük, her sene gündeme gelen Bodrum'daki lahmacun fiyatları hakkında konuştu. İşte detaylar...

Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi?

Begüm Kütük, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

 Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi?

Kütük, "Malum yaz yaklaşıyor. Haftanın 3 günü spor yapıyor, düzenli besleniyorum" dedi.

Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi?
Yaz aylarını dinlenerek geçirmeyi planladığını belirten Begüm Kütük, yazlık yerlerdeki pahalılığın hatırlatılması üzerine, "Bir lahmacun ne kadar oldu. Ben 500-600 TL bir lahmacun yemeyi tercih etmem o yüzden o fiyatı ödeyenler düşünsün" dedi.

Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi?

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