Bayram tatilinde “Hupalupa Go Festivali”

Türkiye’de eğlence anlayışına yeni bir soluk kazandıran HUPALUPA; ‘Eğlence Her Yerde’ sloganı ile sınırsız eğlenceyi açık havaya taşıyarak bir ilki gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘HUPALUPA GO Festivali’, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle tarihleri uzatılarak, çocuklar ve ailelerini unutulmaz bir festival keyfi ile buluşturdu.

Her yaştan eğlence tutkununu ağırlayan “HUPALUPA GO Festivali”; bu defa İstanbul Avrupa yakasında, deniz kenarında İstanbul’u kucaklayan Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda, 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival; eğlenceli Bilim etkinlikleri, sanat ve takım ruhunu pekiştiren spor yarışmaları ile Bayram tatilinin en renkli etkinliğini sunuyor. “HUPALUPA GO Festivali”nde; 2 bin metrekarelik aktif zıplama ve oynama alanına sahip dev şişme parkurlar, 3 katlı Ağ labirent ünitesi, gösteri sahnesinde çocukların en sevdiği Nickoledeon’nın, Sponge Bob, Paw Petrol, Ninja Turtles gibi ünlü kahramanların şovları yer alırken, genç yetişkinler ve ebeveynler için de golf, bowling, masa futbolu ve langırt gibi renkli ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor.

Festival kapsamında 0-4 yaş grubu miniklere özel atölye ve özel oyun alanları ile de eğlence aile boyuna taşınıyor.

Kupa ödüllü yarışmalardan dansa, bubble şovdan sihirbazlık ve akrobasi gösterilerine uzanan geniş bir eğlencenin içinde yer almak, “HUPALUPA GO Festivali” ile mümkün oluyor…

Büyük ilgi gören festivalin biletleri Biletix’de….

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