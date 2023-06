Bayram tatilinde “Hupalupa Go Festivali” Her yaştan eğlence tutkununu ağırlayan “HUPALUPA GO Festivali”; bu defa İstanbul Avrupa yakasında, deniz kenarında İstanbul’u kucaklayan Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda, 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.