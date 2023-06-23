  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bayram tatilinde “Hupalupa Go Festivali”

Her yaştan eğlence tutkununu ağırlayan “HUPALUPA GO Festivali”; bu defa İstanbul Avrupa yakasında, deniz kenarında İstanbul’u kucaklayan Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda, 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  

Bayram tatilinde “Hupalupa Go Festivali”

Türkiye’de eğlence anlayışına yeni bir soluk kazandıran HUPALUPA; ‘Eğlence Her Yerde’ sloganı ile sınırsız eğlenceyi açık havaya taşıyarak bir ilki gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘HUPALUPA GO Festivali’, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle tarihleri uzatılarak, çocuklar ve ailelerini unutulmaz bir festival keyfi ile buluşturdu.

Bayram tatilinde “Hupalupa Go Festivali”

Her yaştan eğlence tutkununu ağırlayan “HUPALUPA GO Festivali”; bu defa İstanbul Avrupa yakasında, deniz kenarında İstanbul’u kucaklayan Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda, 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bayram tatilinde “Hupalupa Go Festivali”

Festival; eğlenceli Bilim etkinlikleri, sanat ve takım ruhunu pekiştiren spor yarışmaları ile Bayram tatilinin en renkli etkinliğini sunuyor.   “HUPALUPA GO Festivali”nde; 2 bin metrekarelik aktif zıplama ve oynama alanına sahip dev şişme parkurlar, 3 katlı Ağ labirent ünitesi, gösteri sahnesinde çocukların en sevdiği Nickoledeon’nın, Sponge Bob, Paw Petrol, Ninja Turtles gibi ünlü kahramanların şovları yer alırken, genç yetişkinler ve ebeveynler için de golf, bowling, masa futbolu ve langırt gibi renkli ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor.

 

Bayram tatilinde “Hupalupa Go Festivali”

Festival kapsamında 0-4 yaş grubu miniklere özel atölye ve özel oyun alanları ile de eğlence aile boyuna taşınıyor. 

Kupa ödüllü yarışmalardan dansa, bubble şovdan sihirbazlık ve akrobasi gösterilerine uzanan geniş bir eğlencenin içinde yer almak, “HUPALUPA GO Festivali” ile mümkün oluyor… 

Büyük ilgi gören festivalin biletleri Biletix’de….

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart
  Güncel

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı
  Magazin

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi
  Magazin

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor
  Magazin

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi
  Magazin

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi

Ünlüler Bağcılar’a ayak bastı
  Güncel

Ünlüler Bağcılar’a ayak bastı