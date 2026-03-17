Bayram alışverişlerinde kararı artık onlar veriyor

Future Experience Studio kurucusu ve marka danışmanı Serdar Keskin, bayram kampanyalarına hazırlanan şirket yöneticilerine: "Bir marka yöneticisi iseniz, bu yıl kampanyanızı kime göre tasarladığınızı bir düşünün." tavsiyesinde bulundu.

EMarketer’ın Şubat 2026 tarihli raporunu değerlendiren Yapay Zeka ile Düşünmek adlı kitabın yazarı, deneyim mimarı Serdar Keskin: "Muhtemelen Z kuşağına, milenyumlara ya da geleneksel aile yapısına ama araştırmalar çok farklı bir tablo ortaya koyuyor: Türkiye'deki hane harcamalarında, giderek artan bir ağırlığa sahip olan gerçek karar vericiler, henüz sekiz ile on iki yaşları arasında." dedi.

SADECE İSTEMİYORLAR, İKNA EDİYORLAR!

Alfa kuşağının, aile harcamalarının yüzde kırkından fazlasını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Serdar Keskin, PwC’nin yayımladığı bir araştırmanın, bu etkinin nasıl işlediğini gösterdiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Alfa kuşağının yüzde kırk dördü, ebeveynleriyle pazarlık yapıyor, yüzde altmış biri ise istediği ürünlerin linklerini içeren dijital dilek listeleri hazırlıyor. Onlar sadece istemiyorlar. İkna ediyorlar. Strateji kuruyorlar. Planlıyorlar. Ve işte asıl paradoks burada başlıyor: Bu kuşak, Z kuşağının aksine, sosyal medyaya değil, ebeveynine güveniyor. Teneo’nun araştırmasına göre Alfa kuşağının yüzde sekseninin birincil güven kaynağı annesi ya da babası. Bu tek veri, milyonlarca dolarlık influencer pazarlama stratejisini bir anda anlamsız kılıyor."

Markalar İçin 4 Radikal Strateji: Alışılmışın Dışına Çıkmak

“Kuşaklara özel paketler hazırlayın.” demek artık yetersiz. Gerçekten fark yaratmak ve yeni CEO’ları anlamak için markaların, oyunun kurallarını değiştirmesi gerekiyor.

1. Strateji: “Müzakere Masası Kurun”

Çocuklara ürün pazarlamayı bırakın ve onlara, ebeveynlerini ikna etmek için kullanacakları araçları pazarlayın. Alfa kuşağı zaten birer müzakereci. Onların bu rolünü destekleyin.

2. Strateji: “Güven Ekonomisini Tasarlayın”

Alfa kuşağı ebeveynine güveniyorsa, pazarlamanın hedefi çocuk değil, ebeveynin çocuğuna duyduğu güvendir. Markalar, bu güven ilişkisinin bir parçası olmalı.

3. Strateji: “Nesiller Arası Köprüler İnşa Edin”

Bayramın en büyük fırsatı, Alfa kuşağı ile Baby Boomer kuşağını (büyükanne ve dedeleri) bir araya getirmektir. Markalar, bu iki uzak kuşak arasında bir köprü olabilir.

4. Strateji: “İkna Oyununu Tasarlayın” (Gamify the Persuasion)

Alfa kuşağı için ikna süreci bir oyundur. Markalar bu oyunu tasarlamalı.

Sonuç: Geleceği Kazanmak

Markaların artık şunu anlaması gerekiyor: Bayram alışverişi, raftaki ürünle değil, aile içindeki karmaşık ve stratejik diyalogla başlar. Bu diyaloğun merkezinde ise artık markaların henüz tam olarak anlamadığı, dijital yerli ama insani güvene dayalı yeni bir güç var, alfa kuşağı.

Bu görünmeyen dinamikleri anlayan, ezber bozan ve aile içindeki bu “gizli CEO”lara rol biçen markalar, sadece bir bayramı değil, geleceğin sadakatini ve ekonomisini kazanacaktır.

