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Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New Work’ta gerçekleşti

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New Work’ta gerçekleşti. İşte detaylar...

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New Work’ta gerçekleşti

Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Dean Garfield ve Netflix Türkiye, Benelüks ve CEE Bölgesi İçerik Başkan Yardımcısı Michael Azzolino’nun ev sahipliğinde gerçekleşen gösterime başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere, yönetmen Gönenç Uyanık ve senarist Nuran Evren Şit de eşlik etti. Yoğun ilgi gören akşama New York sanat ve sinema camiasından da pek çok isim katıldı.

 Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New Work’ta gerçekleşti

"Netflix Türkiye, Benelüks ve CEE Bölgesi İçerik Başkan Yardımcısı Michael Azzolino konuyla ilgili şunları söyledi: "İstanbul İçin Son Çağrı gibi özgün ve güçlü hikayeler, sınırları aşarak dünya çapında büyük ilgi topluyor. Türkiye'deki ekibimiz, bugüne kadar farklı türlerde birçok başarılı yapımı hayata geçirdi ve bu yapımlar küresel düzeyde büyük beğeni kazandı. İstanbul İçin Son Çağrı'nın bu başarıları tekrarlamakla kalmayıp daha da ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye'deki kreatif sektörün gücünü,

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New Work’ta gerçekleşti

190 ülkede yaşayan farklı kültürlerden üyelerimizle bir araya getirme fırsatını yakalamaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

 

Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Dean Garfield ise İstanbul İçin Son Çağrı'nın özel gösterimini New York’ta düzenlemekten büyük bir gurur duyduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti:

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New Work’ta gerçekleşti

“Bu etkinlik, Türkiye'nin hikayelerini dünya sahnesine taşıma heyecanımızın bir yansıması. Netflix’in Türkiye'nin dört bir yanında çektiği yapımlar, dünyada kültürel bağları güçlendiriyor ve güçlü bir etki yaratıyor. Son araştırmamız, dünya genelinde Türk yapımlarını izleyen üyelerimizin Türkiye'yi ziyaret etme isteğinin 2.6 kat, Türkçe öğrenme isteğinin ise 4.6 kat arttığını gösteriyor. Bu sonuçlar, Türkiye'den dünyaya sunduğumuz hikayelerin başarısının en açık kanıtı."

Serin ve Mehmet'in peşinde New York'a kadar uzanan İstanbul için Son Çağrı, tüm dünyayla aynı anda 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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