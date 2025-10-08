  • Video Galeri Foto Galeri
Barış Baktaş 2025’in en yakışıklı aktörü seçildi

Barış Baktaş, Ay Yapım’ın yeni projesi “Sevdiğim Sensin” dizisindeki “Civan” karakteri ile yakın zamanda ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.

“Kan Çiçekleri” adlı dizide canlandırdığı “Baran Karabey” ve “Kudüs Fatih’i Selahaddin Eyyübi” dizisinde canlandırdığı “Börü” rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve özellikle Ortadoğu seyircisi tarafından her geçen gün hayran sayısı artan Barış Baktaş, Ürdün’ün popüler kanalı Roya TV tarafından yapılan ankette “2025 Yılının En Yakışıklı Türk Erkek Oyuncusu” seçildi.

Kanalın 4,8 milyon takipçili Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk yıldız Barış Baktaş, geniş bir kamuoyu anketinde ‘2025 Yılının En Yakışıklı Türk Aktörü’ seçildi ve bu yıl büyük bir popülerlik kazandı. Kendine özgü drama rolleriyle tanınan Barış, drama dizileri ya da eğlenceli TV programları ile gençler ve ailelerden oluşan geniş bir kitlenin dikkatini çekmeyi başardı.”

