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Baneva sessizliğini “Alaturka” ile bozdu

2018 yılında çıkardığı teklisi “İhtiyacım Var” ile beğeni toplayan Baneva, Blend albümünün ardından sessizliğini “Alaturka” adını verdiği yeni teklisi ile bozdu.

Baneva sessizliğini “Alaturka” ile bozdu

Blend albümünde yenilikçi soundu ile müzik otoriterleri ve dinleyicisinden büyük övgü alan Baneva, bu yıl yayınlayacağı 6 şarkılık EP’nin ilk parçası olan Alaturka’yı müzik severlerin beğenisine sundu. 

Baneva sessizliğini “Alaturka” ile bozdu

Alaturka, Baneva’nın ilk albümü Blend’e göre daha basit ilerleyen ve daha kulüplere yönelik bir yapıya sahip. EDM ritimleriyle hip-hop tarzını harmanlayan parça, şehirdeki gece hayatını konu alıyor. Parçanın tüm prodüksiyonunda Ulas Bayrak, Mix & Mastering’te ise Kaan Yanartaş yer alıyor.

Baneva sessizliğini “Alaturka” ile bozdu

Türkçe Rap'te birçok dinleyici için jenerasyonun en iyisi olarak gösterilen Baneva, 2018'de çıkardığı ilk teklisi “İhtiyacım Var” ile çıkış yaptı. 2020 yılında çıkardığı ve müzik otoriteleri tarafından büyük ilgi gören “Hiçbiri” ile başarı grafiğinde hızlı bir ivme kazanan Baneva, yenilikçi stili ve politik göndermeleri ile dönemin en iyi kliplerinden birine de imzasını attı. 2021 yılından bu yana solo kariyerini sürdüren Baneva, 2023 yılında Ceza ile “Kül” isimli parçada yaptığı düet ve Ulas ile yaptığı ikinci albümü Blend ile adından daha çok söz ettirdi. 

Alaturka’nın, Bünyamin Ermiş yönetmenliğinde çekilen klibi Baneva YouTube kanalında yayında!

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