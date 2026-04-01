Balerin Ayda’nın 12 yıllık Avrupa serüveni

Henüz bir çocukken hayallerinin peşinden Almanya’ya giden, disiplini ve azmiyle Avrupa sahnelerinde 12 yıl boyunca birçok başarıya imza atan balerin Ayda F. Güneri, şimdi büyük bir gururla İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Ayda, Avusturya’nın prestijli topluluğu Limonada Gasa Valga Dance Company ile 8 Nisan’da İş Sanat’ta sahne alacak.



Bazı hikayeler sadece yetenekle değil, büyük bir cesaretle yazılır. 14 yaşında bir çocuk olarak bale eğitimi için Almanya’nın yolunu tutan ve ailesinden uzakta, disiplin dolu bir dünyada 12 yıl boyunca profesyonel dansçı olarak varlık gösteren Ayda Frances Güneri, uluslararası kariyerinin en anlamlı performanslarından birine hazırlanıyor. Avusturya’nın önde gelen dans topluluklarından Limonada Gasa Valga Dance Company’nin kadrosunda yer alan Ayda, toplulukla birlikte “Frida” eserini canlandırmak üzere İstanbul’a geliyor.

12 yıllık bir azim ve disiplin öyküsü

İngiliz-Türk bir ailenin kızı olan Ayda, dans eğitiminin ilk yıllarını İstanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladıktan sonra, Hamburg Bale John Neumeier Okulu'nda beş yıl eğitim gördü. Ayda, ilk görevinde Sabrina Sadowska'nın yönetimindeki Ballett Chemnitz'de iki sezon dans etti. 2022'nin başlarında, Gauthier Dance Juniors'ın ilk nesil üyeleri arasına katıldı. O zamandan beri, MOVES FOR FUTURE eğitim formatıyla, özellikle de ölmekte olan kuğu rolüyle sayısız çocuk ve gence ilham verdi. Ayda, ilk Gauthier Dance Juniors programı Renaissance kapsamında, Sharon Eyal'ın “Sara”, Andonis Foniadakis'in “Bolero”, Marco Goecke'nin “Midnight Raga” adlı düeti ve Barak Marshall'ın “At the River Styx” eseri dahil olmak üzere dünyaca ünlü koreografların eserlerinde dans etti. Ayda, 2024/25 sezonundan itibaren Limonada Enrique Gasa Valga Dance Company'nin bir parçası oldu. Ayda’nın hikayesi, aynı zamanda genç bir kızın Avrupa’nın en rekabetçi sahnelerinde kendine yer açma mücadelesi. 14 yaşında başladığı bu yolculukta önce Almanya’da eğitim alan, ardından profesyonel sahnelerde sayısız turneye çıkan Ayda, son iki yıldır Innsbruck merkezli Limonada grubunda dans ediyor. 12 yıllık bu başarı süreci, 8 Nisan akşamı İş Sanat sahnesinde duygusal bir zirve noktasına ulaşacak.

Frida’nın ruhu canlı müzik ve Dance Theater ile sahneye taşınıyor

Ayda ve grubu, Meksika’nin unutulmaz sanatçısı Frida Kahlo’nun hayatını, alışılmışın dışında bir formla; Dance Theater (Dans Tiyatrosu) tarzında sahneleyecek. Ödüllü koreograf Enrique Gasa Valga’nın imzasını taşıyan bu büyük prodüksiyona canlı müzik eşlik edecek. Ayda, bu sarsıcı eserde topluluğun bir parçası olarak, yıllardır yurt dışında sergilediği performansını ilk kez kendi topraklarında izleyiciyle buluşturacak.

Sanata vizyoner destek

İş Sanat Kültür Merkezi’nde hayat bulacak olan bu organizasyon, hem dünya çapında bir eseri Türk sanatseverlerle buluşturuyor hem de Ayda gibi yurt dışında göğsümüzü kabartan değerlerimize sahip çıkıyor. Bu özel gecenin yaratacağı yankının, grubun gelecek sezonlarda Türkiye’de daha uzun soluklu projelere imza atması için güçlü bir temel oluşturması bekleniyor.

