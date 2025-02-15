Baldız için geri sayım başladı

Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği, Hamdi Alkan’ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı, kadrosunda Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Emel Müftüoğlu, Damla Aslanalp ve Pedro Karami gibi oyuncuları buluşturan ’Baldız’ filminin çekimleri tamamlandı. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandıran Baldız’ın Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen çekimleri, yaklaşık 4 hafta sürdü. 2025 yılında seyirciyle buluşması planlanan filmin kutlama yemeği önceki akşam Kanyon Serafina’da düzenlendi.



ÖLENE KADAR BIRAKMAYACAĞIM

Kutlama yemeğinde kameraların karşısına geçen oyuncular, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Filmde ‘Baldız’ karakterini canlandıran Oya Başar, “Ben kaynana oldum, kayınvalide oldum, ilk defa baldız oldum. Şimdi bunu deniyorum. Hepsinin ayrı ayrı düşünceleri, karakterleri oluyor. Aile yapısı içinde çok farklılar. Burada daha farklı bir şey yaptık. Biz severek oynadık. İyi olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Bir röportajda kendisine yöneltilen “Oyunculukta emekli olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap veren Oya Başar, sorunun hatırlatılması üzerine “Ölene kadar bırakmayacağım. İşimi yaptığım için o kadar mutluyum ki. Bazı işlerin emekliliği olabilir ama sanatçının çok zordur. Biz sağlığımız elverdiğince oynamaya çalışırız, bundan keyif alırız. Hep demişimdir yaş 68 yolun yarısı eder. Çünkü yaş dediğiniz şey rakamdan ibaret. Önemli olan beynin ve bedenin hissettikleridir.” İfadelerini kullandı.



SANATÇI DOĞDUK SANATÇI OLARAK ÖLMEK İSTERİZ

Oyunculukta yaşın önemli olmadığını vurgulayan Asuman Dabak da Oya Başar’ın sözlerine destek çıktı. Dabak, “Biz sanatımıza aşığız. Dünyaya yeniden gelecek olsam oyuncu olmak isterdim. Bunun yaşla hiçbir ilgisi yok. Biz sanatçı doğduk ve sanatçı olarak ölmek isteriz. Biz hancıyız yolcu değiliz” şeklinde konuştu.



KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM

Filmde rol alan Ayşegül Asar, “Bu kadar usta oyuncuyla bir arada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. O kadar keyifli çalıştık ki hiç zorluk çekmedim” dedi.



TÜRKÇEYİ ÖĞRENMEKTE ZORLANDIM

İlk kez bir sinema projesinde yer alan Pedro Karami, “Bu benim aktör olarak ilk işim. Çok sevdim. Türkçeyi öğrenmekte çok zorlandım. En çok Hamdi Alkan ve Damla yardımcı oldu” diye konuştu. Filmde Türk kızına aşık bir İtalyan erkeği canlandırdığını söyleyen Karami, “Türk kızına âşık oluyorum ve ablası çok zorluyor” diye ekledi.



Filmde baldızın kız kardeşini canlandıran Damla Aslanalp ise “Hamdi hoca sayesinde hiç zorlanmadım. Çekimler çok keyifli geçti. Değerli ustalarımızla çalışma fırsatı bulduk” dedi.



SÜRPRİZ KUTLAMA

Kutlama yemeğinde sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleşti. Baldız filminin oyuncuları yeni yaşına giren rol arkadaşları Oya Başar’ın doğum gününü pasta keserek kutladı.

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