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Bahar Şahin evleniyor mu? Şahin'den açıklama geldi!

Bahar Şahin evleniyor mu? Şahin'den açıklama geldi! İşte detaylar...

Bahar Şahin evleniyor mu? Şahin'den açıklama geldi!

Bahar Şahin, Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Bahar Şahin evleniyor mu? Şahin'den açıklama geldi!

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, “Yeni bir proje için değerlendirme toplantısındaydık. Yakında ekranlarda olacağım” dedi.

Bahar Şahin evleniyor mu? Şahin'den açıklama geldi!
Geçtiğimiz hafta İspanyol sevgilisi Joan Garrido ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ve aşkını ilan eden Şahin, kendisine yöneltilen aşk haberleri hakkında ise “Şu an iyi giden bir ilişkimiz var. Romantik bir tatil geçirdim. O bana İspanyolca öğretiyor, İspanyolca öğreniyorum şimdi. Ben de ona birkaç Türkçe kelime öğretiyorum. İspanyol basını evlilik hazırlığı yaptığımızı yazdı ama öyle bir şey yok. Buradan sizin aracılığınız ile İspanyol basınına sitemlerimi iletiyorum. İyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi seviyoruz. Evlilik yok şu an” dedi.

Bahar Şahin evleniyor mu? Şahin'den açıklama geldi!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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