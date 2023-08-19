Bahar Şahin, Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, “Yeni bir proje için değerlendirme toplantısındaydık. Yakında ekranlarda olacağım” dedi.



Geçtiğimiz hafta İspanyol sevgilisi Joan Garrido ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ve aşkını ilan eden Şahin, kendisine yöneltilen aşk haberleri hakkında ise “Şu an iyi giden bir ilişkimiz var. Romantik bir tatil geçirdim. O bana İspanyolca öğretiyor, İspanyolca öğreniyorum şimdi. Ben de ona birkaç Türkçe kelime öğretiyorum. İspanyol basını evlilik hazırlığı yaptığımızı yazdı ama öyle bir şey yok. Buradan sizin aracılığınız ile İspanyol basınına sitemlerimi iletiyorum. İyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi seviyoruz. Evlilik yok şu an” dedi.

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