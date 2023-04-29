Bahar Şahin'den ilişki itirafı

Bahar Şahin, arkadaş gurubuyla Bodrum’daki Alezzi’de kahvaltı yaptı. Mekan çıkışı oyuncuyu uğurlayan işletme sahibi Kadir Kaykaç’la objektiflere poz veren oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı. Şahin, "Arkadaşlarımla kahvaltı yaptık. Kadir bey sağ olsun bizi yolcu ediyor. Çok güzel bir mekan yapmışlar, hayırlı olsun diyelim istedik” şeklinde konuştu. Bodrum’da olmaktan çok mutluyum diyen oyuncu, "Burayı hiç bırakasım gelmiyor, İstanbul’a gitmek istemiyorum” dedi.



"Tiyatro yapmayı çok istiyorum" diyen oyuncu, "Ben daha önce hiç tiyatro yapmadım ama bence çok zor bir şey. Dizi gibi değil, daha gerçek bir yer. O yüzden tiyatro yapmak için kendime güvenim yok. Biraz daha zaman lazım diye düşünüyorum” diye konuştu.

Aşk hayatıyla alakalı iddialı açıklamalar yapan Bahar Şahin, "Doğru insanı seçemiyorum. O konuda çok şansızım" dedi. Erkek arkadaşlarıyla alakalı, "Çok seçici değilim" diyen oyuncu, "Yalnızda mutluyum” diyerek hayatında kimse olmadığını sözlerine ekledi.

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