 Bağırsak kanserine yakalanan Hüsnü Şenlendirici açıklama yaptı

Kanal D'de ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in sunucularından Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeniyle çekimlere ara verdiği programa geri döndü.



Bağırsak kanserine yakalanan ve ameliyat olan ünlü klarnet sanatçısı, "Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca gerçekten anlıyor" dedi.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta Soner Olgun ve İntizar konuk oluyor.

Şarkılar Bizi Söyler 29 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

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