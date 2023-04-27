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Bağırsak kanserine yakalanan Hüsnü Şenlendirici açıklama yaptı

Bağırsak kanserine yakalanan ve ameliyat olan ünlü klarnet sanatçısı, açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

Bağırsak kanserine yakalanan Hüsnü Şenlendirici açıklama yaptı

Kanal D'de ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in sunucularından Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeniyle çekimlere ara verdiği programa geri döndü.

Bağırsak kanserine yakalanan Hüsnü Şenlendirici açıklama yaptı
Bağırsak kanserine yakalanan ve ameliyat olan ünlü klarnet sanatçısı, "Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca gerçekten anlıyor" dedi.

 Bağırsak kanserine yakalanan Hüsnü Şenlendirici açıklama yaptı

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta Soner Olgun ve İntizar konuk oluyor.

 Bağırsak kanserine yakalanan Hüsnü Şenlendirici açıklama yaptı

Şarkılar Bizi Söyler 29 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

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