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Bafetimbi Gomis evlendi

Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Bafetimbi Gomis, 3 çocuğunun annesi olan Anais ile dünyaevine girdi. İşte haberin detayları...

Bafetimbi Gomis evlendi

Galatasaray'dan ayrılan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, üç çocuğunun annesi Anais ile hayatını birleştirdi.

Bafetimbi Gomis evlendi
Futbolcu, ülksi Lyon'da Anais ile dünyaevine girdi.

Bafetimbi Gomis evlendi
Sezon sonuna doğru Okan Buruk'la sorun yaşayan Gomis, geçen sezon 28 maçta 10 gol 3 asistle oynadı.

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