Bafetimbi Gomis evlendi

Galatasaray'dan ayrılan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, üç çocuğunun annesi Anais ile hayatını birleştirdi.



Futbolcu, ülksi Lyon'da Anais ile dünyaevine girdi.



Sezon sonuna doğru Okan Buruk'la sorun yaşayan Gomis, geçen sezon 28 maçta 10 gol 3 asistle oynadı.

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