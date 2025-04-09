 Ayta Sözeri'den çarpıcı itiraflar! 12 yıldır bulamadılar!

Bloomberght'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu ünlü oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri oldu. Sözeri, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

ANNEM - BABAM HAYATTA OLSAYDI BANA HELAL OLSUN DERLERDİ

Aslı Şafak'ın, "Yaşasaydı aileniz bugün size ne derlerdi?" sorusuna Ayta Sözeri'nin cevabı şöyle oldu: "En başta ailem beni böyle yetistirdigi için böyle bir insan meydana geldi. Ne yapabilirlerdi ki ataerkil bir toplumda beni tabii ki göndermek zorundalardı. Yaşasalar da büyük bir ihtimalle helal olsun derlerdi."



BABAMA 'BAK ZİYAN OLMADIM' DİYEBİLMEK İSTERDİM

Sözeri sözlerine şöyle devam etti: "Babam beni evden kovararken çok kibar kovdu şöyle bir cümle kurdu 'seni çok iyi yetiştirdik ve ziyan olacağını düşünmüyorum' dedi. Bak ziyan olmadım diyebilmek isterdim."



ANNEMİN ÖLDÜĞÜ GÜN SAHNEYE ÇIKTIM DİYE LİNÇ YEDİM

"Annemin öldüğü gün sahneye çıktım ben ve inanılmaz kötü şeyler yazdılar 'Nasıl yaparsın? Sen zaten aileden ne anlarsın?' gibi şeyler. Ama ben o gece evine para götürecek olan insanlara karşı sorumluydum"



12 YILDIR BİRLİKTEYİZ SEVGİLİMİN KİM OLDUĞUNU BULAMADILAR

Sözeri, "Hiç kısa süreli ilişkim olmadı şimdi yaşadığım ilişki en uzunu ama 12 yıl oldu. Hiç kimse bulamadı kim olduğunu. Davul bile dengi dengine derler ya biz iki davul birbirimizi bulduk. İkimiz de kıskanç değiliz. 12 yıldır telefonunun şifresini bile bilmem."

SİBEL CAN’A REPERTUVAR YAPMAK İSTİYORUM

Ayta Sözeri sözlerine şöyle devam etti: "En çok Sibel Can'a repertuvar yapmak istiyorum. Çok güzel işler yapıyor bayılıyorum ona. Konserinin bir bölümünü repertuvarını yapmak istiyorum."

LEVENT KIRCA ‘IŞIĞIN VAR’ DEDİ

Sözeri, "Levent Kırca tiyatrosuna yeni başladım. Benimle ilgili espri yapıyordu ve seyirci gülmüyordu yaptığı esprilere. Mesela sizin filminizi izledim King Kong İstanbul'da ama seyirci gülmüyordu. Bana "Hanımefendi çok özür dilerim bugün insanlar gülmedi ama bu benimle ilgiliydi sizi tanımadığım için bu esprileri yaptım çünkü sizin bir ışığınız var ve size bu yüzden king Kong diye espri yapamam seyirci gülmez' dedi." Arkadaşım Matmazel Coco yıllarca, "BBu kadın kendini ne zannediyor" derdi bana. "Ama sen şöhret olunca anladım ki bu sonradan edilen bir yetenek değilmiş doğuştan insana yük yormuş sen zaten doğuştan starmışsın" dedi.

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