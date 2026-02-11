Ayşen İş, her pazar izleyici karşısına çıkıyor.

Sanatçı, Hakim Bomonti sahnesinde, arabesk ve pop gecesi konseptiyle seyircilerle buluşuyor. Yaptığı arabesk ve pop konseptiyle ilgi çeken Ayşen İş, ilgi görmeye devam ediyor.

Sahne performansıyla konuşulan sanatçının, sahnesi her hafta full çekiyor.



Ayrıca, etnik, oryantal ve dans şovlarıyla haftada bir gün sürpriz isimler de sahne alıyor.

