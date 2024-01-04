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Ayrıldığı sevgilisiyle yeniden barışan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama!

Ayrıldığı sevgilisiyle yeniden barışan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama! İşte detaylar...

Ayrıldığı sevgilisiyle yeniden barışan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama!

YeniGünaydın'ın haberine göre; Nikah masasına oturması beklenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, iki ay önce ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan Erbil, dün Gülseren Ceylan'ı arayarak, barışma teklifinde bulundu.

 Ayrıldığı sevgilisiyle yeniden barışan Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama!

Erbil'in bu teklifine kayıtsız kalmayan Ceylan, ortak dostlarının da aracılığı ile Yeniköy'de buluşup yemek yediler. Erbil yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gülseren'i ben aradım tekrar bu ilişkiyi gözden geçirelim, hatalarımızı telafi edelim teklifinde bulundum. Şu an barıştık ama Gülseren'nin de birkaç şartı varmış. Henüz şartlarını söylemedi ama şimdilik herşey yolunda " dedi.

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