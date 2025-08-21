  • Video Galeri Foto Galeri
Ayça Varlıer ve Samrat Chakrabarti’den İstanbul’da oyunculuk atölyesi

Amerika’da uzun yıllar oyunculuk eğitimi alan ve müzikal sahnelerindeki başarısıyla tanınan Ayça Varlıer, eğitmenlerinden Hint asıllı oyuncu ve besteci Samrat Chakrabarti’yi İstanbul’da ağırladı.

Kasım ayı sonunda İstanbul’da üç günlük bir oyunculuk atölyesi gerçekleştirmeye hazırlanan Chakrabarti, bu projede oyuncu eğitmeni Ayşe Berkiş ve müzikal oyuncusu Ayça Varlıer ile birlikte yer alacak. Atölye kapsamında Türk oyuncularla bir araya gelerek farklı oyunculuk tekniklerini paylaşacak olan sanatçı, müziğin oyunculuk eğitiminde taşıdığı kritik öneme de vurgu yapacak.

Chakrabarti, Little Voice (2020), The Sinner (2017) ve Mr. Robot (2015) gibi yapımlarla tanınıyor. Aynı zamanda müzik besteleriyle de dikkat çeken sanatçı, 2009 MIAAC Film Festivali’nde Bombay Summer filmiyle “En İyi Film” ödülüne imza attı. Sanat yolculuğu boyunca pek çok uluslararası ödül kazanan Chakrabarti, Hollywood’un farklı yapımlarında da yer aldı.

