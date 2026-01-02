 Ayça Varlıer kar nedeniyle mahsur kaldı

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, dizi çekimleri için gittiği Mardin’de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Ulaşımın aksaması sebebiyle İstanbul’a dönemeyen Varlier, yeni yılı Mardin Midyat’ta geçirmek zorunda kaldı.



Midyat’taki dizi setinde bulunan Varlıer, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi üzerine dizinin diğer başrol oyuncusu Burak Hakkı ile birlikte kaldıkları otelde yeni yıla girdi.

Gündüz saatlerinde karın tadını çıkaran güzel oyuncu, dışarı çıkarak karla oynadı, neşeli anlarını objektiflere yansıttı.



Eğlenceli kareleriyle sosyal medyada da dikkat çeken Varlier, Mardin’de beklenmedik ama keyifli bir yılbaşı yaşadı.

