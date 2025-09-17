 Ayça Çağla Altunkaya sevimli dostu ile AVM turunda

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Ilıcalı, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı. Sevimli dostu ile yürüyüş yapan Ayça Çağla, meydan katında bulunan bir restoranda yemek yedikten sonra yürüyerek avm den ayrıldı.

