 Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı!

Aybüke Pusat, yüzü olduğu marka için MOMO Bebeköy'de kamera karşısına geçti.

Gillette Venus Yeni Bikini Bölgesi Serisini Aybüke Pusat ile tanıttı. Gillette Venus'ün, Türkiye'deki ilk Bikini Bölgesi serisinin anlatıldığı etkinliğe, güzellik ve moda dünyasından birçok kişi katıldı. Tanıtım öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Pusat, bakımla ilgili konuştu. Oyuncu, "Bol su içiyorum. Doğal şeyler tüketiyorum. Yiyorum, içiyorum ve yüzüme sürüyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum" dedi.

Arkadaşları arasında 'Bakım perisi' denmesine oyuncu, "Çok seviyorum. Birini görüp kuruluk olunca bir şey yapmak istiyorum. Öz bakımı, özveriyi ve öz sevgiyi önemsediğim için insanlara öyle yaklaşıyorum. Herkesin öyle yaklaşmasını talep ediyorum. Şükürler olsun hep öyle oluyor. Çok araştırırım. Bakımsız dışarı çıkmıyorum" dedi. Sokağa çıktığında rutinlerinden bahseden Pusat, "Suyumu ve nemlendiricimi yanımda taşıyorum. Her gün yüzüme masaj yaparım" açıklamasını yaptı. 'Chaplin' tiyatro oyunu ve 'Teşkilat' dizisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Dizimizde cast değişikliğine gittik. Tolga Sarıtaş'la devam ediyoruz. Tolga eski arkadaşım ve dostum. Onunla çalışmaktan mutluyum. Bizim için başarı sadece reytingle alakalı değil, sete mutlu ve motive gidiyorum. 28 Kasım ve 6 Aralık'ta Zorlu'da oyunumuz olacak, devam ediyoruz. Dansçı olduğum için hep sahnede var oldum. Daha sonra kamera önüne geçtim. Tekrar sahnede olmak beni çok tatmin ediyor. Seyirciyle organik ilişki kurmaktan memnunum" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların aldığı bölüm başı ücretlerinin gündem olmasına Pusat, "Hakettiğim ve gayret ettiğim üstüne ve altına bir şey aldığımı düşünmüyorum. Hakkım tam anlamıyla teslim ediliyor" dedi.



KENDİMİ LİMİTLEMİYORUM

Spordan çıkıp etkinliğe katılan Şevval Şahin, "Bana ve duruşuma yakın olan organizasyonlara katılıyorum" dedi.

Model, "Nasıl bir duruşunuz var?" sorusuna, "Özgüvenli, dinamik ve pozitif" yanıtını verdi. Hayatında vazgeçilmezleri anlatan Şahin, "Spor, gezmek ve modellik... Sürpriz olan birkaç projem var. Bazı şeyler üzerinde çalışıyorum. Şaşırtacağım. Oyunculuğu düşündüm aslında... Eğitim almayı düşündüm. Oyunculuğa başlamasam bile, konuşmama, duruşuma ve duygularımı açıklamama daha yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Olabilir, kendimi limitlemiyorum. 25 yaşındayım, daha uzun yolum var" diye konuştu. Sevgilisi Burak Ateş'le Paris'e giden ve geceliği 5 bin euro olan otelin odalarını satın alıp iki gün süren bir parti organizasyonu yaparak, 1 milyon dolar harcadıkları haberlerine model, "Abartmayın, o kadar yoktur. Öyle rakamlar değil" şeklinde konuştu. Şahin, Ateş'le ilişkisinin güzel gittiğini belirtti.

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