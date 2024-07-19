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Avatar Atakan: Hanımcılık her zaman kazanır

‘Survivor All Star yarışmacısı Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz ‘Sıkı Muhabbet’te.

Avatar Atakan: Hanımcılık her zaman kazanır

Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz, Hakan Gence’nin sorularını yanıtladı. ‘Survivor’ hakkında konuşan Avatar Atakan, “İnsanın gerçek anlamda yalnız olduğunu orada hissettim. Pek çok kişinin göründüğü gibi olmadığını biliyorum. Onları çok iyi tanıdığım için farklı görünme istekleri beni gerçekten şaşırtıyordu” diyor. 

Avatar Atakan: Hanımcılık her zaman kazanır

 ‘Avatar’ lakabının hikayesini “‘Avatar’ filmi vizyona girdiği ilk gün sinemada izlemiştik. O akşam da bir maçım vardı. Bilgehan Demir ‘Filmdeki karaktere benziyorsun’ diyerek anons ederken ringe ‘Avatar’ diye çağırdı ve ismim öyle kaldı” diye anlatıyor.

Eşi Serap Korkmaz: “Atakan’la tanıştığımızda onun dövüştüğünü bilmiyordum. Ve ringdeki Atakan’la normaldeki Atakan çok farklı” diyor. Eşi hakkında Avatar Atakan ise “Hanımcılık her zaman kazanır. Eşimi gördüğüm zaman ayağa kalkarım.” 

Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında. 

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