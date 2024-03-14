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Avène Cleanance Detoks Maske ile yağlı ve akneye eğilimli ciltlere etkili çözümler

Dermatoloji alanında inovatif, güvenilir çözümler sunan ve en hassas ciltlerin bile kullanımına uygun Avène’in yeni ürünü Cleanance Detoks Maske, içeriğindeki matlaştırıcı ve arındırıcı kil kombinasyonu ile yağlı ve akneye eğilimli ciltlere etkili çözümler sunuyor. 

Avène Cleanance Detoks Maske ile yağlı ve akneye eğilimli ciltlere etkili çözümler

Yağlı ve akneye eğilimli ciltler için Avène Dermatoloji Laboratuvarları’nda geliştirilen Cleanance Detoks Maske, içeriğindeki Yeşil Kil ve Kaolin sayesinde cildi anında matlaştırıyor ve arındırarak rahatlama sağlıyor. Biyoparçalanabilir formülüyle cilt bakımının mükemmel bir tamamlayıcı bakım maskesi olan Cleanance Detoks Maske, ultra konsantre kil içeriği ile %90 pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.

Avène Cleanance Detoks Maske ile yağlı ve akneye eğilimli ciltlere etkili çözümler

Aynı zamanda tüm Avène ürünlerinin ve Clenanace Detoks Maske’nin içeriğinde de bulunan Avène Termal Su ile cildi yatıştırıyor, rahatlatıyor ve ferahlatıyor. Haftalık bakım rutininde maske olarak kullanılırken, içeriğinde bulunan perlit ile cilde nazikçe peeling yaparak tazelenmiş bir görünüm için cildin yenilenmesine destek oluyor.

Avène Cleanance Detoks Maske ile yağlı ve akneye eğilimli ciltlere etkili çözümler

Cleanance Detoks Maske, tamamen geri dönüştürülebilir, kutusuz tüp ambalajıyla çevreye duyarlılığıyla öne çıkıyor. Üstelik %83 doğal ve vegan!

 

Cleanance Detoks Maske: 489 TL

 

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