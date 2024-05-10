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Ateşle barut yan yana durmaz!

Kanal 7’nin ilgiyle takip edilen dizisi Gelin, Cumartesi ve Pazar ekrana gelecek yeni bölümleriyle yine herkesi ekran başına kilitleyecek.

Ateşle barut yan yana durmaz!

Farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 21. bölümü 11 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da, 22. bölümü de 12 Mayıs Pazar akşamı yine saat 19.00’da seyircisiyle buluşacak.

Ateşle barut yan yana durmaz!

FYM Film Yapım Merkezi’nin yapımcılığını üstlendiği, Taner Tunç'un yönettiği ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı “Gelin”, yeni bölümleriyle yine merakla bekleniyor...

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