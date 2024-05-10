Ateşle barut yan yana durmaz!

Farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 21. bölümü 11 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da, 22. bölümü de 12 Mayıs Pazar akşamı yine saat 19.00’da seyircisiyle buluşacak.

FYM Film Yapım Merkezi’nin yapımcılığını üstlendiği, Taner Tunç'un yönettiği ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı “Gelin”, yeni bölümleriyle yine merakla bekleniyor...

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