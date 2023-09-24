  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi. İşte detaylar...

Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer ile başarılı sanatçı Chiara de Rocchi, rüya gibi düğünle evlendi.

 Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Tersane İstanbul’da iş, sanat, spor ve cemiyet hayatını bir araya getiren yılın en şık düğününde çiftin nikah şahitliğini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, iş insanı Fettah Tamince, sanatçı Ayşe Aktunalı ile Jessica de Rocchi Oğul yaptı.

 Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Davetlileri beyazlar içindeki balerinlerin karşıladığı düğünde Türk ve İtalyan rüzgarları eserken, Chiara de Rocchi yalın ama şık gelinliğiyle göz kamaştırdı.

 Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Mücevherat sektörünün oyun kurucu markası Atasay Mücevherat’ın CEO’su, Kamer Ailesi’nin 4’üncü kuşak temsilcisi Atasay Kamer, sanatçı Chiara de Rocchi ile dünyaevine girdi. Tersane İstanbul’un büyülü atmosferinde gerçekleşen düğün, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından seçkin isimleri bir araya getirdi. Her bir detayı incelikle düşünülen yılın en şık düğününe, aralarında Zafer Yıldırım, Acun Ilıcalı, Sema Sipahioğlu, Ayşegül Dinçkök, Meryem Uzerli, Mustafa Ceceli, Nihat Özdemir, Abdürrahim Albayrak, Metin Şen ve Sevan Bıçakçı’nın da bulunduğu yaklaşık 700 davetli katıldı.

Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi
Chiara de Rocchi, efsane İngiliz modacı Vivienne Westwood imzalı, yalın ama şık gelinliğiyle göz kamaştırırken, Atasay Kamer Tom Ford imzalı bir tasarım tercih etti. Çift, davetlilerin huzurunda birbirlerine ‘Evet’ dedi.

 Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Davetlileri beyazlar içindeki balerinlerin karşıladığı düğünde, Fransa’dan gelen Shine Live Band Paris grubu, gece boyunca zengin bir repertuvarla unutulmayacak bir performansa imza attı.

Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Davetliler, yılın en şık düğününde Ebru Gündeş’in şarkılarıyla coştu. Her bir detayın özenle düşünüldüğü zarif düğünde davetliler dünyaca ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini danışmanlığında hazırlanan geleneksel ve modern tatların sentezlendiği ziyafetin de tadını çıkardı.

Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu
  Magazin

Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu

Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın'dan meslektaşlarına ağır gönderme
  Magazin

Hüseyin Altın’ın kızı Hilal Altın'dan meslektaşlarına ağır gönderme

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, 'Sinemamızın Yüzü' oldu
  Magazin

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, 'Sinemamızın Yüzü' oldu

Devrim Özkan bu sene adından çok söz ettirecek
  Magazin

Devrim Özkan bu sene adından çok söz ettirecek

Aslı Bekiroğlu'nun tarzı dikkat çekti
  Magazin

Aslı Bekiroğlu'nun tarzı dikkat çekti

Beren Saat'e yoğun ilgi
  Magazin

Beren Saat'e yoğun ilgi