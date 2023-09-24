 Atasay Kamer ve Chiara de Rocchi evlendi

Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer ile başarılı sanatçı Chiara de Rocchi, rüya gibi düğünle evlendi.

Tersane İstanbul’da iş, sanat, spor ve cemiyet hayatını bir araya getiren yılın en şık düğününde çiftin nikah şahitliğini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, iş insanı Fettah Tamince, sanatçı Ayşe Aktunalı ile Jessica de Rocchi Oğul yaptı.

Davetlileri beyazlar içindeki balerinlerin karşıladığı düğünde Türk ve İtalyan rüzgarları eserken, Chiara de Rocchi yalın ama şık gelinliğiyle göz kamaştırdı.

Mücevherat sektörünün oyun kurucu markası Atasay Mücevherat’ın CEO’su, Kamer Ailesi’nin 4’üncü kuşak temsilcisi Atasay Kamer, sanatçı Chiara de Rocchi ile dünyaevine girdi. Tersane İstanbul’un büyülü atmosferinde gerçekleşen düğün, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından seçkin isimleri bir araya getirdi. Her bir detayı incelikle düşünülen yılın en şık düğününe, aralarında Zafer Yıldırım, Acun Ilıcalı, Sema Sipahioğlu, Ayşegül Dinçkök, Meryem Uzerli, Mustafa Ceceli, Nihat Özdemir, Abdürrahim Albayrak, Metin Şen ve Sevan Bıçakçı’nın da bulunduğu yaklaşık 700 davetli katıldı.



Chiara de Rocchi, efsane İngiliz modacı Vivienne Westwood imzalı, yalın ama şık gelinliğiyle göz kamaştırırken, Atasay Kamer Tom Ford imzalı bir tasarım tercih etti. Çift, davetlilerin huzurunda birbirlerine ‘Evet’ dedi.

Davetlileri beyazlar içindeki balerinlerin karşıladığı düğünde, Fransa’dan gelen Shine Live Band Paris grubu, gece boyunca zengin bir repertuvarla unutulmayacak bir performansa imza attı.

Davetliler, yılın en şık düğününde Ebru Gündeş’in şarkılarıyla coştu. Her bir detayın özenle düşünüldüğü zarif düğünde davetliler dünyaca ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini danışmanlığında hazırlanan geleneksel ve modern tatların sentezlendiği ziyafetin de tadını çıkardı.

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