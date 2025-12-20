 Ata Demirer'den yeni yıl mesajı

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde alışveriş turu yapan ünlü komedyen, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.Yeni yılda gösterilerine yeniden başlayacağını söyleyen Demirer, heyecanını gizleyemeyerek, “Yeni yılda gösterilerim tekrar başlıyor, ben de çok heyecanlıyım. Yeni yıl sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” dedi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Ata Demirer, kısa bir alışverişin ardından AVM’den ayrıldı.

