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Asuman Dabak'tan genç oyunculara mesaj

Asuman Dabak'tan genç oyunculara mesaj. İşte detaylar...

Asuman Dabak'tan genç oyunculara mesaj

Emre Altuğ’un Nuit Blanche sahnesine setten çıkıp gelen Asuman Dabak, hem erken final yapan dizilere hem de genç oyuncuların astronomik kazançlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erken finallerin ardında birden fazla etken olduğunu belirten Dabak, "İyi bir senaryo, sağlam bir cast, güçlü bir yönetmen ve yapımcının desteği şart. Bizim kadromuz harika, oyuncular olarak her yeni bölümü heyecanla bekliyoruz. İş güzel olunca, lunaparkta bedava oyuncaklara binen çocuklar gibi keyif alıyoruz," dedi.

 Asuman Dabak'tan genç oyunculara mesaj

Halil Ergün’ün genç oyuncuların yüksek ücretler almasını eleştirmesi üzerine görüşlerini paylaşan Dabak, "Gerçekten büyük paralar bunlar. Eğer oyuncu çok yetenekli ve özel biriyse, yapımcı bu rakamı vermişse bize söz düşmez. Ama ben hayatım boyunca böyle paralar kazanmadım, kazanacağımı da sanmıyorum. Biz bu işe ‘hancı’ olarak baktık, bazı oyuncular gibi ‘yolcu’ olmadık," diyerek genç oyunculara dolaylı bir mesaj verdi.

 

KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR
Dabak ayrıca estetik iddialarına da yanıt verdi. Geçtiğimiz hafta bir davette çekilen fotoğrafları “Asuman Dabak’ın yeni yüzü” başlığıyla haber olan oyuncu, “Estetik yaptırmadım, çıkan haberlere çok güldüm. Hayatı dinamik yaşamayı seviyorum, estetiğe ihtiyaç duymuyorum,” dedi. Geçmişte dolandırıcılar tarafından parasını kaptıran Dabak, artık yatırımlarını gayrimenkule yönlendirdiğini belirterek, dikkatli adımlar attığını ifade etti.

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