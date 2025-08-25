  • Video Galeri Foto Galeri
Aslızen’den unutulmaz gece. İşte detaylar...

Kıbrıs’ın eşsiz manzarasına karşı müzikseverlerle buluşan Merit Liman Hotel & Casino, ünlü sanatçı Aslızen’i ağırladı.

İlk kez Merit Liman Teras Sahne’de sahne alan başarılı sanatçı, muhteşem performansıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Beyaz zarif kostümüyle sahneye çıkan Aslızen , sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Gece boyunca temposunu düşürmeyen sanatçı, sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni topladı.

Konser sonunda duygularını paylaşan Aslızen, “Bu büyülü atmosferde, böylesine değerli bir izleyiciyle ilk kez buluşmak benim için çok özel bir deneyimdi.

Merit Liman Teras Sahne’nin enerjisi gerçekten tarifsiz.” sözleriyle geceye damga vurdu.

