  Aslızen’den unutulmaz gece

Kıbrıs’ın eşsiz manzarasına karşı müzikseverlerle buluşan Merit Liman Hotel & Casino, ünlü sanatçı Aslızen’i ağırladı.

İlk kez Merit Liman Teras Sahne’de sahne alan başarılı sanatçı, muhteşem performansıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Beyaz zarif kostümüyle sahneye çıkan Aslızen , sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Gece boyunca temposunu düşürmeyen sanatçı, sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni topladı.



Konser sonunda duygularını paylaşan Aslızen, “Bu büyülü atmosferde, böylesine değerli bir izleyiciyle ilk kez buluşmak benim için çok özel bir deneyimdi.

Merit Liman Teras Sahne’nin enerjisi gerçekten tarifsiz.” sözleriyle geceye damga vurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.