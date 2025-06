Bollywood filmi 'Uk to Uk' projesi için kamera karşısına geçen Aslıhan Karalar, Hindistan'ın global medya platformu olan Eat My News'e konuk oldu. Kanal 7’nin Kayip Yillar dizisinin basrol oyuncusu Karalar sete cikmak icin gun sayiyor. Karalar, "Kuruluş Osman' dizisinde canlandırdığınız Burçin Hatun karakteri, içsel çatışmalar, ihanet ve değişen duygular yaşıyor. Onun dünyasına adım atmak nasıldı ve özellikle kariyerinizin başlarında bu kadar katmanlı bir yolculuğa nasıl hazırlandınız?" sorusuna, "Burçin Hatun’un dünyasına adım atmak hem bir meydan okuma hem de bir ayrıcalıktı, özellikle de bu rol benim ilk büyük projelerimden biriydi. Burçin, içinde büyük bir çatışma yaşayan bir karakter: Sevgi ve sadakat duygularıyla boğuşurken, ihanet ve değişen ittifaklarla da yüzleşiyor. Onun yolculuğunu son derece zengin ve karmaşık buldum ve yaşadığı o derin duyguları en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. Hazırlanırken dönemin tarihsel bağlamını araştırdım ve Burçin’in seçimlerini neyin motive ettiğini anlamaya çalıştım. Ayrıca onun hem kırılganlığını hem de gücünü hissetmeye, bu iki yönü dengeleyerek karakteri daha gerçek ve insani bir hale getirmeye odaklandım. Duygusal hazırlığın ötesinde, proje için çok yoğun bir eğitim sürecinden geçtik. Osmanlı tarihine dair birçok kitap okuduk ve ata binme, ok atma, kılıç ve bıçak kullanma gibi savaş eğitimi aldık. Böylece karakterlerin dünyasını daha gerçekçi bir şekilde yansıtabilmek için kendimizi hazırladık. Yaklaşık sekiz yıldır oyunculuk eğitimi alıyor ve oyunculuk yapıyorum ve hâlâ her gün yeni şeyler öğreniyorum. Oyunculuk, sonu olmayan bir yolculuk; sürekli büyüyüp keşfetmekle ilgili. Burçin’i oynamak bana, fırtınanın ortasında bile dayanıklılık ve dönüşüm için her zaman bir yer olduğunu öğretti" yanıtını verdi.



GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ BİR KADINIM

Oyuncu, "Ailenizin kariyerinizdeki rolü nedir?" sorusuna, "Ailem kariyerimde ve kim olduğumun şekillenmesinde çok büyük bir rol oynadı. Bana her zaman sevgi, saygı ve ilgi dolu bir ortam sundular. En önemlisi de, beni anladılar ve hayallerimi takip etmem için hep cesaretlendirdiler. Bu tamamen nasıl yetiştirildiğimle ilgili. Ailemden aldığım destek ve rehberlikle, artık kendi değerini bilen, güçlü ve bağımsız bir kadınım" diye cevap verdi.



DİL BECERİLERİM BANA ÇOK YARDIMCI OLDU

Karalar, "Hangi dilleri biliyorsunuz?" sorusuna, "Türkçe ve İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşuyorum, ayrıca biraz Fransızca biliyorum. Şu anda İspanyolca öğreniyorum. Farklı diller bilmek, özellikle uluslararası iletişimde büyük bir avantaj sağlıyor. Hatta yakın zamanda Hindistan’da çekimleri tamamlanan 'UK to UK' projesi gibi uluslararası projelere katılmamda da dil becerilerim bana çok yardımcı oldu" yanıtını verdi.

SABİHA GÖKÇEN OLMAYI SEÇERDİM

Oyuncu, "Eğer tarihten ya da kurgudan bir karakterin yerine bir günlüğüne geçme şansınız olsaydı, kimi seçerdiniz ve neden?" sorusuna ise, "Farklı karakterleri canlandırmak çok keyifli. Eğer tarihten veya kurgudan bir karakterin yerine geçme şansım olsaydı, Sabiha Gökçen olmayı seçerdim. Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu olarak Sabiha Gökçen, sadece kendi hayallerini gerçekleştirmekle kalmamış, aynı zamanda birçok kadına da ilham kaynağı olmuştur. Onunla aynı gökyüzünü paylaşmak ve o korkusuz ruhu ve özgürlük hissini yaşamak, bana çok şey katardı. Özgürlüğü ve hayallerini gerçekleştirmeyi hayatının merkezine koyan bir kadın olarak, Sabiha Gökçen’in gözünden dünyayı görmek beni derinden motive eder ve ilham verirdi" yanıtını verdi.

