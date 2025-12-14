  • Video Galeri Foto Galeri
Aslı Turanlı ata binme tutkusunu anlattı. İşte detaylar...

Binicilik alanında kendini geliştirmek için derslere başlayan Aslı Turanlı, geçtiğimiz gün Şile King Çiftliği'nde görüntülendi.

Uzun bir süre at üzerinde eğitim gören Turanlı, daha sonra hayvanlarla teker teker ilgilenerek kendi elleriyle atları besledi.

Turanlı, özel hayatına dair merak edilenleri, spor tutkularını ve Beşiktaş sevdasını ilk kez bu kadar açık anlattı. Turanlı, ata binme tutkusunun sebebini “Atın enerjisi çok gerçek. İnsan gibi rol yapmaz, hesap kitap bilmez. At, kalbini görür. Onu siz değil, o sizi seçer. Atlarla vakit geçirirken her şeyi unutuyorum. Doğa kalbimi temizliyor, ruhumu sıfırlıyor.” diyerek anlattı.

CROSSFIT BENİ KAS YIĞININA ÇEVİRSİN İSTEMEM!
Spor rutininden de bahseden Aslı Turanlı “Crossfit bana göre değil. Aşırı kaslı kadın görüntüsünü kendimde beğenmiyorum.” dedi.

Günlük rutininde pilates, yürüyüş ve tenis olduğunu söyleyen Turanlı, “Bağıra bağıra spor yapmak bana göre değil. Spor benim için estetikten ziyade ruhsal bir ihtiyaç. Asla zayıflık takıntım yok. Kendimi iyi hissetmek istiyorum. dedi.

 

