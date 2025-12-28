  • Video Galeri Foto Galeri
Başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı Sil Baştan adlı tiyatro oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun esnasında dekor kapısının kafasına düşmesiyle büyük bir şok yaşayan Bekiroğlu, yaşananların ardından seyircileri endişelendirdi.

 Aslı Bekiroğlu sahne kazası geçirdi!

Oyun sonrası kuliste merak eden izleyicilere “İyiyim, iyi olacağım” diyerek bilgi veren ünlü oyuncu, kazanın nasıl gerçekleştiğini ekip arkadaşlarıyla esprili bir dille canlandırarak moralinin yerinde olduğunu gösterdi.

 Aslı Bekiroğlu sahne kazası geçirdi!

Bu hafta ameliyata gireceğini açıklayan Bekiroğlu, “Ameliyata böyle bir hasarla girecek olmak benim için de şok oldu” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı. Kaza sonrası buz tedavisi uygulayan oyuncu, ardından MR çekilmesi için hastaneye gitti.

