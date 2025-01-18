 Aslı Bekiroğlu'nun zombi makyajı sosyal medyada gündem oldu!

Aslı Bekiroğlu, “Kutsal Damacana 5: Zombi” filminde özel yapılan makyajıyla sosyal medyada gündem oldu!

Hollywood standartlarında yapılan zombi makyajıyla dikkat çeken Bekiroğlu’nun fotoğrafları, hayranlarını hem ürküttü hem de büyüledi.



Makyaj süreciyle ilgili konuşan Aslı Bekiroğlu, deneyimini şu sözlerle anlattı: "Yaklaşık bir saat süren makyajdan sonra, sahneyi sadece 15 dakikada çektik. Ancak makyajı çıkarmak tam 45 dakika sürdü!

Oyunculuğun en sevdiğim yanlarından biri, bu şekilde farklı karakterlere bürünmek. Set arkadaşlarım beni 'en güzel gülen zombi' ilan etti, bu da deneyimi daha keyifli hale getirdi.

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