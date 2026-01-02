Aslı Bekiroğlu ilk kez yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı

  • Video Galeri Foto Galeri
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir YouTube programında uzun süredir merak edilen sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk kez geçireceği ameliyatın nedenini detaylarıyla anlatan Bekiroğlu, yaşadıklarının bir doktor hatası sonucu başladığını söyledi.

Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini ancak operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla yaklaşık 7 santimetre kesildiğini açıkladı. İlk ameliyattan bir hafta sonra, bağırsakta oluşan sızıntı nedeniyle yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını belirten oyuncu, bu sürecin ardından aylarca beklediklerini ifade etti.

 

İKİ AMELİYAT DAHA OLACAĞIM
Ekim ayında tekrar ameliyat olduğunu söyleyen Bekiroğlu, bağırsağını onarmak için kas dokusunun alınıp başka bir bölgeye yerleştirildiğini ancak bu yöntemin de başarılı olmadığını dile getirdi. Şimdi ise bacağından parça alınarak yeni bir operasyon yapılacağını aktaran oyuncu, biri ocak, diğeri nisan ayında olmak üzere iki ameliyat daha geçireceğini söyledi. Yaşadığı sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu belirten Bekiroğlu, kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle kilo aldığını ve bu yüzden sık sık hamile olup olmadığına dair sorularla karşılaştığını ifade etti. Karın bölgesinde stoma (poşet) bulunduğunu ve aynı zamanda fıtık sorunu yaşadığını da sözlerine ekledi.

 

