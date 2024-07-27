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Aşkın Nur Yengi’den senfonik konser

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Efes Antik Tiyatro’da senfonik konsere imza attı.

Aşkın Nur Yengi’den senfonik konser

Sesinin ve zarafetinin büyüsüyle sevenlerine muhteşem bir konser yaşatan Aşkın Nur Yengi’ye Pera Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Kısa sürede biletleri tükenen konserde Aşkın Nur Yengi hit şarkılarını seslendirdi.

Sezen Aksu imzalı single şarkı müjdesini veren Yengi, heyecanını gazetecilerle paylaştı.

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