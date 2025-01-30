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Aşıklara Zeyd’den “Yıldız”lı reçete!

Türk müziğinin yükselen yıldızı Zeyd, Türkiye’nin en güçlü seslerinden Yıldız Tilbe ile bomba gibi bir sürpriz şarkıya imzasını atıyor.  Merakla beklenen single çalışması "Senden Başka Bir Şey Bulamam" ile ikili, müzikseverlere hem duygusal hem de derin bir yolculuk vaat ediyor.

Aşıklara Zeyd’den “Yıldız”lı reçete!

 

İki güçlü sesin iş birliği ile ortaya çıkan şarkı, Yıldız Tilbe’nin duygusal derinliği ve Zeyd’in kendine has yorumu eşliğinde mükemmel bir uyum ile dinleyenleri ilk andan itibaren sarıp sarmalayacak.

Aşıklara Zeyd’den “Yıldız”lı reçete!

YILDIZ TİLBE VE ZEYD’DEN DUYGUSAL SÜRPRİZ!

Duyguların en saf halini samimiyetle anlatan sözleriyle dikkat çeken “Senden Başka Bir Şey Bulamam” eserinin söz ve müziği Yıldız Tilbe ve Zeyd'e ait. Kalpleri derinden etkileyecek şarkının düzenlemesinde ise Bahattin Ekinci yer alıyor.

Zeyd ve Yıldız Tilbe’nin muhteşem düeti “Senden Başka Bir Şey Bulamam” Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle 31 Ocak’ta tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

 

 

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