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Arzum Onan zamana meydan okuyor

NAOS araştırma ekibinin geliştirdiği, Age Proteom Advanced Serum; başarılı oyuncu-model ve heykeltıraş Arzum Onan ile tanıtılacak.

Arzum Onan zamana meydan okuyor

Elli yılı aşkın tecrübesi ile güzellik ve estetiğe bilimsel bir yaklaşımla çözümler üreten Instıtut Esthederm, geçtiğimiz aylarda Age Proteom™ Advanced Serum’un yaş alma belirtilerini 2 kat yavaşlattığını duyurmuştu. Sağlık, güzellik ve estetikte çığır açan bu gelişme için başarılı model, oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan marka yüzü seçildi.

Arzum Onan zamana meydan okuyor

“GÜZELLİK VE ESTETİKTE SADECE BİLİME GÜVENİRİM”

Başarılı kariyeri ve zamansız güzelliğiyle Arzum Onan, uzun yıllar ses getirecek buluş olan Age Proteom Advanced Serum’un yüzü olmayı mutlulukla kabul ettiği paylaştı. Ayrıca Arzum Onan, "Institut Esthederm, yaşam yolculuğunda kadın ve erkeklerin, kendilerini en iyi şekilde hissetmelerini sağlayan formülleriyle pozitif yaş yönetimini merkezine alan bir marka. Institut Esthederm ürünleri ve bakım rutinlerinin kombinasyonlarının sonucundan çok memnunum. Güzellik ve estetikte sadece bilime güvenirim. Age Proteom™ Advanced Serum’un ana odağı cildiminizin geleceği. Hücre ömrünü uzatarak, cildimin zamansızlığını destekleyen; güçlü ve uzun süreli koruma formülüne sahip. Bu yenilikçi bakış açısı beni motive ediyor" dedi.

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