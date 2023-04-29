Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor mu? Onan'dan açıklama geldi...

27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanacağı iddia edilmişti.

Onan, eşiyle fotoğraf paylaşarak açıklama yaptı.



Onan, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil “psikolojik şiddet”, her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/ yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" dedi.

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