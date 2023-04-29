  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor mu? Onan'dan açıklama geldi...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanacakları iddia edilmişti. Arzum Onan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor mu? Onan'dan açıklama geldi...

27 yıldır evli olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanacağı iddia edilmişti.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor mu? Onan'dan açıklama geldi...

Onan, eşiyle fotoğraf paylaşarak açıklama yaptı.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor mu? Onan'dan açıklama geldi...
Onan, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil “psikolojik şiddet”, her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/ yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan'a sürpriz cevap
  Magazin

Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan'a sürpriz cevap

Boşanacakları iddia edilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ sessizliğe büründüler
  Magazin

Boşanacakları iddia edilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ sessizliğe büründüler

Arzum Onan zamana meydan okuyor
  Magazin

Arzum Onan zamana meydan okuyor

Almanya’da depremzedeler için konser
  Magazin

Almanya’da depremzedeler için konser

Ayda geri döndü!
  Magazin

Ayda geri döndü!

Hande Subaşı golfe merak sardı
  Magazin

Hande Subaşı golfe merak sardı