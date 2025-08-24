  Arzu Sabancı'nın o sözleri Hande Erçel'e mi?

  • Video Galeri Foto Galeri
Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ayrıldı.

Evlenecekleri konuşulan çiftin şok ayrıldığı şaşırttı.

Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı da dikkat çekti.

Sosyetik ismin ayrılık haberinden sonra, "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" paylaşımını yapması, "Hande Erçel'e gönderme mi?" sorusunu akıllara getirdi.

 

