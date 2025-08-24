  Arzu Sabancı'nın o sözleri Hande Erçel'e mi?

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ayrıldı.

Evlenecekleri konuşulan çiftin şok ayrıldığı şaşırttı.

Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı da dikkat çekti.

Sosyetik ismin ayrılık haberinden sonra, "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" paylaşımını yapması, "Hande Erçel'e gönderme mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.