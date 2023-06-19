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Artık her şey bambaşka Sess’de

Bodrum’un gözde eğlence mekanlarından Sess Türkbükü yaz sezonu için kapılarını bir kez daha açtı.

Artık her şey bambaşka Sess’de

Geçtiğimiz akşam kapılarını açan Sess Türkbükü’nün başarılı işletmecileri Nedim Binler, Ecevit Yılan ve Yüksel Yılan misafirlerini yeni konsept ve yeni menüleri ile en iyi şekilde ağırlayarak sezona merhaba dediler. 

Artık her şey bambaşka Sess’de

Bu sene iskelede yemek saatinde yeni menü ve yenilenen dekarasyonu ile bu yılda lezzetleri ve eğlenceleri ile göz dolduracak. Şef Mahmut Cansever reçetelerinden oluşturulan menü ve kabuklu deniz mahsülleri ile büyüyen alan, ekip ve dönüşen yeni mimarisi ile iskele bambaşka bir havaya büründü. İskeleden yükselen müzik ile DJ kabini ve gece boyu müziklere eşlik edeceğiniz yeriniz sizleri bekliyor. 

Artık her şey bambaşka Sess’de

Sess Türkbükü’nde Engin Yelkenci, Aydın Katırcıoğlu, Doruk Can, Kerem Akçaaba ve David Şaboy’un da dahil olacağı gecelerde misafirler eğlenceye doyacak. Artık her şey bambaşka Sess’de

 

Her gün 19:00 itibariyle iskeledeyiz…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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