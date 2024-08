Armani Venedik'te 7. yılını kutluyor!

Armani Beauty, üst üste yedinci kez, kırmızı halıda yürüyen ünlüler de dahil olmak üzere festivalin konuklarına makyaj servisi sunacak.

Bu yıl, LUMINOUS SILK FONDÖTEN, LUMINOUS SILK ACQUA AYDINLATICI, PRISMA GLASS ve CHEEK TINT ürünleri kırmızı halı dahil olmak üzere festivalin ön plana çıkan ürünleri olacak. LUMINOUS SILK FONDÖTEN, Armani'nin mükemmel cilt felsefesinin temel unsuru olarak biliniyor.

LUMINOUS SILK ACQUA AYDINLATICI ise, cilde benzersiz bir ışıltı ve parlaklık kazandıran karıştırılabilir likit aydınlatıcı olarak öne çıkıyor. PRISMA GLASS, çok boyutlu hacim ve parlaklık sağlayan, dudak yağı ve gloss efektini tek bir üründe sunan inovatif teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Armani Beauty, markanın Resmi Güzellik Sponsoru olmasıyla eş zamanlı olarak Armani Beauty Seyirci Ödülü ile Orizzonti Extra'yı takdim ediyor. Orizzonti Extra, festivalin dünya sinemasındaki yeni trendlere adanmış rekabetçi bölümü olan Orizzonti'nin bir devamı niteliğinde sunularak, amacı yenilik ve yaratıcı özgünlük sergilemek olan eserlerden bir seçki sunuyor. Dördüncü kez üst üste verilecek olan bu ödül, seyircilerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek Orizzonti Extra'nın en iyi filmini ödüllendiriyor. 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde, Giorgio Armani’nin şehre ve sinemaya olan bağı, 31 Ağustos Cumartesi günü Arsenale’de düzenlenecek özel bir etkinlikle kutlanıyor.

Armani Beauty’nin Venedik Uluslararası Film Festivali ile olan iş birliği, markanın sinema dünyasıyla uzun yıllara dayanan ilişkisini yansıtıyor. Giorgio Armani, yıllar içinde birçok film için kostümler tasarlamış; bunlar arasında Richard Gere için hazırladığı American Gigolo, The Untouchables, Gattaca, Stealing Beauty, Shaft, Batman serisi, The Tuxedo, De-Lovely, Fair Game, The Social Network, Mission Impossible: Ghost Protocol, Hanna, A Most Violent Year, The Wolf of Wall Street, Ticket to Paradise ve Don’t Look Up gibi yapımlar öne çıkıyor.

