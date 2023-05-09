Armağan Çağlayan bir kilo balığa verdiği paraya isyan etti

Armağan Çağlayan, bir kilo barbun balığına verdiği fiyata isyan etti.



Ünlü yapımcı, barbunun fotoğrafını paylaşarak düşüncülerini yazdı.



Yapımcı, "Az evvel 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç kira diye sormadım. Ama 1 kilo balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık’ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL diyince, "bırak dalga geçmeyi" dedim. Ama dalga geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kilo balık yarım milyar! Yuh! Çüş!" dedi.

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