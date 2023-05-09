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Armağan Çağlayan bir kilo balığa verdiği paraya isyan etti

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, bir kilo barbun balığına verdiği fiyata isyan etti. İşte haberin detayları...

Armağan Çağlayan bir kilo balığa verdiği paraya isyan etti

Armağan Çağlayan, bir kilo barbun balığına verdiği fiyata isyan etti.

Armağan Çağlayan bir kilo balığa verdiği paraya isyan etti
Ünlü yapımcı, barbunun fotoğrafını paylaşarak düşüncülerini yazdı.

Armağan Çağlayan bir kilo balığa verdiği paraya isyan etti
Yapımcı, "Az evvel 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç kira diye sormadım. Ama 1 kilo balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık’ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL diyince, "bırak dalga geçmeyi" dedim. Ama dalga geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kilo balık yarım milyar! Yuh! Çüş!" dedi.

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