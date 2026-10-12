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Anjelik Tuğba annesi Ahu Tuğba’nın telif hakları için görüşüyor

Anjelik Tuğba annesi Ahu Tuğba’nın telif hakları için görüşüyor

Anjelik Tuğba annesi Ahu Tuğba’nın telif hakları için görüşüyor

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Tuğba Amerika’dan döndü.

 Anjelik Tuğba annesi Ahu Tuğba’nın telif hakları için görüşüyor

Annesinin telif haklarını devam ettirmek için hukukçularla görüştüğünü söylenen Tuğba, Beyoğlu Keyfi Ocakbaşı’nda yemek yedi.

Anjelik Tuğba annesi Ahu Tuğba’nın telif hakları için görüşüyor
Yediği kebaplar sonrası annesinin ilginç hatıralarını paylaşan Anjelik Tuğba, "Annem ençok Kadir İnanır ile iyi anlaşırmış, hep onunla ayrı hukukumuz vardı derdi, ikinci yakın dostu da Tarık Akan'dı. İyiki Kadir İnanır’ın vefatını görmedi yoksa o da ölürdü, onunla mezara giden bilinmeyen birçok hatırası var ama ben anlatamam" dedi.

 Anjelik Tuğba annesi Ahu Tuğba’nın telif hakları için görüşüyor

Anjelik Tuğba Keyfi Ocakbaşı’nın sahibi Civan Şapkacı’nın hazırladığı lezzetlerin tadına baktı.

 

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