Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak’tan yeni şarkı sürprizi

5 Temmuz’da Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak Nedeni Göremem şarkısı, bambaşka iki vokalin bir araya gelerek ortaya koyduğu özgün ve dikkat çekici bir sentez olma özelliği taşıyor.

Albümü müjdeleyen bu single, ikilinin birlikte hazırladığı 4. Şarkı. Nedeni Göremem, 5 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yayında.

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