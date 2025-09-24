Anıl Altan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Projeler için oyuncu, "Azerbaycan'a gideceğim, bir filmimizin galası var. Yeni sezon için görüşüyorum" dedi.

Pelin Akil'le boşanan Altan, "Bekarlığa alıştınız mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" yanıtını verdi.



Oyuncu, yanındaki kadın arkadaşı için ise, "Merve Hanım, ailece görüşüyoruz" diye konuştu.

