Amy Winehouse “In My Bed” klibinden yeni görüntüler ortaya çıktı Amy Winehouse’un ses getiren ilk albümü Frank’in 2 Şubat tarihinde yayımlanacak yeni edisyonu öncesinde, albümün ünlü şarkılarından In My Bed’in sözlerini ve Amy’nin orjinal klipte kullanılmamış görüntülerini içeren yepyeni bir video yayınlandı.