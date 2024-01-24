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Amy Winehouse “In My Bed” klibinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Amy Winehouse’un ses getiren ilk albümü Frank’in 2 Şubat tarihinde yayımlanacak yeni edisyonu öncesinde, albümün ünlü şarkılarından In My Bed’in sözlerini ve Amy’nin orjinal klipte kullanılmamış görüntülerini içeren yepyeni bir video yayınlandı.

Amy Winehouse “In My Bed” klibinden yeni görüntüler ortaya çıktı

UMR/Island etiketiyle yayınlanan video, o dönem 19 yaşında olan ve büyük potansiyel vaat ettiği ilk günden belli olan Amy’nin gün yüzüne çıkmamış görüntülerini, şarkı sözlerinin; Fransızca, İspanyolca ve Brezilyalı Portekizcesi olmak üzere 3 ayrı dilde çevirisi ile bir arada sunuyor.

Amy Winehouse “In My Bed” klibinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Frank’in 2 Şubat’ta yayımlanacak resimli disk edisyonu içerisinde, “Take the Box”, “Stronger Than Me”, “F**k Me Pumps” gibi tekliler yer alıyor. Çift LP’nin ön yüzü olarak albümün klasik kapak görseli kullanılırken, ikinci LP’de 2003 tarihinde Valerie Phillips tarafından çekilmiş iki adet yeni fotoğraf gün yüzüne çıkıyor.

Amy Winehouse “In My Bed” klibinden yeni görüntüler ortaya çıktı

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