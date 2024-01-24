Amy Winehouse “In My Bed” klibinden yeni görüntüler ortaya çıktı

UMR/Island etiketiyle yayınlanan video, o dönem 19 yaşında olan ve büyük potansiyel vaat ettiği ilk günden belli olan Amy’nin gün yüzüne çıkmamış görüntülerini, şarkı sözlerinin; Fransızca, İspanyolca ve Brezilyalı Portekizcesi olmak üzere 3 ayrı dilde çevirisi ile bir arada sunuyor.

Frank’in 2 Şubat’ta yayımlanacak resimli disk edisyonu içerisinde, “Take the Box”, “Stronger Than Me”, “F**k Me Pumps” gibi tekliler yer alıyor. Çift LP’nin ön yüzü olarak albümün klasik kapak görseli kullanılırken, ikinci LP’de 2003 tarihinde Valerie Phillips tarafından çekilmiş iki adet yeni fotoğraf gün yüzüne çıkıyor.

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