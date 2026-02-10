 Amr Diab konser biletleri satışa çıktı

Arap müziğinin yaşayan efsanesi Amr Diab’ın 2 Ağustos’da Ataköy Marina’da konser verecek.

TemaCC organizasyonu ile gerçekleşecek konserin biletleri bugün 12:00’de satışa çıktı.

World Music Awards’ta “En Çok Satan Orta Doğulu Sanatçı” ödülünü birden fazla kez kazanan ilk Arap sanatçı olarak müzik tarihine geçen Amr Diab, Arap müziğinin modernleşme sürecinin en güçlü simgesi olarak tanınıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.