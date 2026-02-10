 Amr Diab konser biletleri satışa çıktı

  • Video Galeri Foto Galeri
Arap müziğinin yaşayan efsanesi Amr Diab’ın 2 Ağustos’da Ataköy Marina’da konser verecek.

TemaCC organizasyonu ile gerçekleşecek konserin biletleri bugün 12:00’de satışa çıktı.

World Music Awards’ta “En Çok Satan Orta Doğulu Sanatçı” ödülünü birden fazla kez kazanan ilk Arap sanatçı olarak müzik tarihine geçen Amr Diab, Arap müziğinin modernleşme sürecinin en güçlü simgesi olarak tanınıyor.

